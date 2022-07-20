شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» لـ ”الخليج 365”: خفض رسوم المطارات إلى 35٪ عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات خاصة لـ "اليوم"، خفض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35٪ وذلك محاولة للمنافسة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد من أكبر مراكز السفر في العالم.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت بأن التخفيض سيطبق على مطارات الرياض وجدة والدمام وسيتم تنفيذه في وقت لاحق من هذا العام، وذلك تمهيدا للخصخصة المستمرة في قطاع الطيران، إضافة إلى سماح الهيئة للمطارات بالمرونة لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة، لتحقيق أقصى قدر من النمو.