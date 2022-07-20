سمو أمير القصيم يستقبل اللواء القحطاني بعد صدور القرار بتكليفه مديرا لشرطة المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الأمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن محمد القحطاني بمناسبة صدور القرار بتعيينه مديرا لشرطة منطقة القصيم ، يرافقه اللواء علي بن مرضي بمناسبة انتهاء تكليفه مديرا لشرطة المنطقة وتعيينه مستشارا بإدارة الأمن العام.

وهنأ سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل اللواء القحطاني على هذه الثقة ، حاثاً إياه على تقديم المزيد من العمل في خدمة المواطنين وتسهيل أمورهم ، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، مشيداً في الوقت نفسه بدور اللواء علي بن مرضي مدير شرطة المنطقة سابقاً وجهوده الموفقة خلال فترة عمله مديراً لشرطة المنطقة .