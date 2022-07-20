استشاري: انخفاض جودة النوم يزيد مخاطر الإصابة بـ الخرف 6 مرات والوفاة المبكرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قال الدكتور سعد الشريف، استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، اليوم الأربعاء، إن انخفاض جودة النوم يمكن أن يتنبأ بحدوث العديد من الأمراض قبل حصولها بـ 10 سنوات.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن من بين هذا الأمراض، زيادة خطر الإصابة بـ الخرف بأكثر من 6 مرات، والوفاة المبكرة بأكثر من 5 مرات، وضعف الإدراك بـ 4 مرات.
واستند استشاري الأمراض الصدرية، في حديثه على دراسة أجريت مؤخرا، وتوصلت إلى النتائج السالف ذكرها.
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