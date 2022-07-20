شركة النفط تدين استمرار تحالف التحالف باحتجاز سفن الوقود

أدانت شركة النفط اليمنية استمرار تحالف التحالف الأمريكي السعودي في احتجاز سفن النفط المتجهة إلى ميناء الحديدة، والقرصنة عليها في ظل سريان اتفاق الهدنة.

وعبرت الشركة في بيان تلاه ناطقها الرسمي عصام المتوكل خلال وقفة احتجاجية نظمتها الشركة اليوم أمام مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، عن استنكارها الشديد لخرق بنود الهدنة من قبل تحالف التحالف الذي يمعن في سياسة التجويع الممنهجة بحق الشعب اليمني.

وأكد البيان أن جميع السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة، تعرضت للقرصنة والاحتجاز من قبل تحالف التحالف لفترات متفاوتة تزيد في مجموعها عن 200 يوم.

وأوضح أن غرامات التأخير بلغت خلال فترتي الهدنة أكثر من أربعة ملايين و500 ألف دولار.. مبينا أنه لم تصل إلى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة سوى 24 سفينة من أصل 36، في حين ما تزال أربع سفن وقود رهن الاحتجاز منها سفينتا بنزين وسفينة ديزل، وسفينة غاز.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومبعوثها إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة، كونهم المعنيين بالإشراف والمتابعة على تنفيذ بنود الهدنة، وإلزام تحالف التحالف بإطلاق السفن المحتجزة والكف عن القرصنة عليها.

وطالب بيان شركة النفط بسرعة إزالة كافة العراقيل، بما يضمن سهولة وصول كل سفن الوقود المستورد المتفق عليها لتغطية الاحتياجات الضرورية للقطاعات الحيوية والهامة والسوق المحلية، وبما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين نتيجة التحالف والحصار.