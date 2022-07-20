أمير مكة يوافق على تشكيل أول مجلس أمناء لجائزة الأمير خالد الفيصل للغة القرآن الكريم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على تشكيل أول مجلس أمناء جائزة الأمير خالد الفيصل للغة القرآن الكريم، والذي يضم عدداً من أصحاب المعالي والسعادة ورجال الأعمال.

ويرأس مجلس أمناء الجائزة في تشكيله الجديد والأول صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، كما صدرت الموافقة بتعيين معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مشرفاً عاما على الجائزة، ومعالي الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني أمينًا عامًّا للجائزة.

والدكتور عبدالرحمن رجا الله السلمي المدير التنفيذي لوقف لغة القرآن نائبا للمشرف العام على الجائزة.

أخبار قد تهمك

وضمت عضوية مجلس الأمناء كل من: معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، ورئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله صادق دحلان، ورئيسة جامعة عفت الدكتورة هيفاء بنت جمل الليل، ومدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، ووكيلة جامعة الملك عبدالعزيز لشطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، وعميدة كلية الآداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نوال بنت إبراهيم الحلوة، وناظر أوقاف أحمد محمد بغلف عبدالرحمن بن أحمد بغلف.

ويهدف المجلس إلى رسم إستراتيجيات الجائزة وتحديد محاورها السنوية وتفعيل دورها في القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

من جانبه بين الدكتور عبدالرحمن السلمي أن الجائزة مستمرة في تلقي المشاركات في فروعها الأربعة المبادرات المؤسسية ومبادرات الأفراد ومبادرات القطاع الخاص ومبادرات القطاع غير الربحي؛ وتأتي الجائزة في نسختها الأولى تحت عنوان اللغة العربية وريادة الأعمال في أربع مسارات؛ تتمثل في مسار الريادة العلمية ومسار الريادة التقنية ومسار الريادة المجتمعية ومسار الشخصية اللغوية الريادية.

يذكر أن قيمة الجوائز تبلغ مليوني ريال بتمويل شخصي من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.