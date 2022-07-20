فائزان بأقساط دراسية مدفوعة لعام كامل ضمن حملة تمويل التعليم من «بنك البحرين الوطني»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن إطلاقه لحملة حصرية لمنتج «تمويل التعليم»، حيث تمنح الحملة فائزان محظوظان فرصة للفوز بأقساط مدفوعة لمدة عام كامل. وستشمل الحملة جميع الطلبة من أي مرحلة دراسية في جميع المؤسسات التعليمية داخل المملكة. ومن المقرر أن تبدأ الحملة بتاريخ 20 يوليو وتستمر حتى نهاية العام.

ويأتي إطلاق هذه الحملة تماشيًا من منطلق حرص البنك على تبني مبادرات مسؤولة لخدمة المجتمع، حيث يتطلع البنك من خلال هذه الحملة لمكافأة اثنين من عملائه بسداد 12 قسطًا بإجراءات سلسة وميسرة، إلى جانب منحهم أسعار فوائد تنافسية، وفترة سداد مرنة تصل حتى 7 سنوات، وتأمين مجاني، بالإضافة إلى عدم احتساب أي رسوم إضافية للمعاملة.

وبهذه المناسبة، صرح أحمد المسقطي رئيس المنتجات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني: «حرصنا عند تصميم أحدث مبادراتنا على مكافأة عملائنا على سعيهم وراء تطلعاتهم الأكاديمية لهم و للإبنائهم. حيث إننا نسعى من خلال منتج «تمويل التعليم» إلى المساهمة في إعداد قادة المستقبل من الجيل الشاب، وذلك رغبة منا في دفع عجلة التعليم في المملكة بما يتماشى مع تطلعات الرؤية الوطنية 2030 وكجزء من مساعينا الحثيثة الموجهة نحو الاستثمار المجتمعي».

ويواصل بدوره بنك البحرين الوطني طرح المزيد من الحلول والمنتجات التي تستند على مبدأ التركيز على العميل، بما يتوافق مع التزامه وتوجهه نحو دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في صميم أعماله المؤسسية وكافة خدماته في البنك، بما يشمل حلول ومنتجات التمويل الخاصة به.