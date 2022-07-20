شكرا لقرائتكم خبر عن قطر القطري يجدد مفاوضاته لضم نجم الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب قطر القطري عن رغبته القوية فى التعاقد مع مدافع الأهلي المصري المغربي بدر بانون، يأتي ذلك بعدما توقفت المفاوضات خلال الفترة الماضية، قبل أن يعلن الأهلي رفض العرض القطري، وإستمرار اللاعب مع الفريق خلال الموسم المقبل.

ويسعي النادي القطري من تدعيم خط دفاع الفريق، إستعدادا للموسم المقبل والمنافسات المحلية القادمة، كما تنوي إدارة النادي تقديم عرض جديد،قد يصل ل 3 مليون دولار لإدارة النادي المصري لحسم التعاقد مع اللاعب، بعد أن أظهر الفريق القاهري مرونة كبيرة فى بداية المفاوضات قبل أن يرفض العرض الأخير.

موقف اللاعب من عرض قطر القطري

وأبدي بانون موافقته فى وقت سابق على الإنتقال للدوري القطري، لا سيما إنه سيحصل على راتب سنوي أعلى مما يتقضاه فى النادي الأهلي، ويري اللاعب أن هذه المحطة ربما تكون محطته الأخيرة، مفضلا الجانب المالي فى الفترة المقبلة من مسيرته.

معربا عن سعادته بالفترة التي قضاها داخل النادي القاهري، وإمتنانه عن مساعدة إدارة النادي له فى أزمته الأخيرة، حيث أن اللاعب غاب عن الملاعب لمدة طويلة لتداعيات كورونا، والتي أثرت فى عضلة القلب ومعدل الجري الطبيعي للاعب.

موقف سواريش من رحيل اللاعب وإيجاد البديل

أبدي البرتغالي ريكاردو سواريش إستيائه من قرار مجلس الإدارة برحيل المدافع المغربي الدولي بدر بانون، ويري المدير الفني أن اللاعب ظهر بشكل جيد للغاية فى تدريبات الفريق الأخيرة، وإنه من أفضل المدافعين فى التدرج والخروج بالكرة.

فى الوقت الذي وضح فيه المدرب عن حزنه على مستوي مدافعين الفريق، مما لا يسمح للفريق بالإستغناء عن اللاعب فى تلك الفترة الصعبة، نظرا لأن الفريق يمر بتداعيات صعبة خلال هذا الوقت الحرج من الموسم فى حسم بطولتي الدوري والكاس.

الجدير بالذكر أن اللاعب قاد المارد الأحمر للتويج بدوري أبطال إفريقيا موسم 2021، ولقب كاس السوبر الأفريقي من نفس العام، إضافة إلى كاس مصر 2020، كما حصل مع الفريق على برونزية كاس العالم للأندية فى مناسبتين 2020و 2021.