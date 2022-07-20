شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أول تعليق من روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أطلق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مجموعة من التصريحات وذلك في المؤتمر الصحفي الذي تم إقامته اليوم الأربعاء من أجل تقديمه لوسائل الإعلام.

أول تعليق من روي فيتوريا بعد تعيينه مدربًا لمنتخب مصر

وقال البرتغالي أنه فخور للغاية وسعيد بتواجده في منظومة كرة القدم المصرية مشيرًا إلى أنه سيقوم ببذل قصارى جهده من أجل إسعاد الجماهير بالإضافة إلى إعادة الفراعنة لمنصات التتويج من جديد.

وواصل حديثه:" فخور بتواجدي في مصر وعندما وصلني العرض الخاص بتولي تدريب المنتخب المصري كنت سعيد للغاية وشجعني عضو مجلس الإدارة حازم إمام على تولي المهمة والموافقة".

وإستطرد:" تم الحديث معي بطريقة رائعة وشرح المشروع الرياضي المزمع إقامته خلال الفترة القادمة وإنطباعي عن الشعب المصري أنه عاشق لكرة القدم ومُحب للتحديات".

وأنهى:" من اليوم أعتبر نفسي مصري مثلكم واحتاج إلى الدعم خلال الفترة القادمة ولا يستطيع أحد أن يعمل بمفرده وسوف انتظر منكم الدعم لتحقيق ما تنتظروه من أداء رائع ونتائج مبهرة".

فيتوريا يتولي تدريب المنتخب الوطني بعد رحيل إيهاب جلال

يُذكر أن اتحاد الكرة المصري قد أعلن إقالة إيهاب جلال من منصبه بعد الخسارة من إثيوبيا في تصفيات كأس الامم الأفريقية كوت ديفوار 2023 وتم الاتفاق على تعيين فيتوريا مديرًا فنيًا جديدًا بعقد لمدة أربعة مواسم وسيحصل على مبلغ 2 مليون دولار و400 ألف سنويًا

في الوقت الذي سيتم فيه إصطحاب أربعة مساعدين وهم

أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)

سيرجيو بوتيلهو (مدرب مساعد)

لويس ستيفس (مدرب حراس المرمى)

والتر دياس (محلل أداء ومخطط أحمال)".

من هو روي فيتوريا ؟