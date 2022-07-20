شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رسالة مؤثرة من نجم اتحاد جدة بعد رحيله عن العميد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، عن رحيله بصفة رسمية عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد عبدالله الحافظ لاعب الفريق اليوم الأربعاء، رحيله عن صفوف العميد، بعد فترة قضاها بين صفوفه، موجهًا الشكر إلى جماهير فريقه، وكل العاملين بالنادي وزملائه اللاعبين.

الحافظ يعود إلى الوحدة بعد نهاية إعارته

ومن المقرر أن يعود عبدالله الحافظ إلى الوحدة الصاعد حديثًا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نهاية إعارته داخل صفوف العميد.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، رفضت تجديد إعارة الحافظ من الوحدة أو شراء عقده، وقررت الاكتفاء بما قدمه.

الحافظ يودع جماهيرالاتحاد برسالة مؤثرة

وحرص عبدالله الحافظ توديع الجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب قائلًا: "موسم انتهى مع الكبير، الاتحاد تشرفت من خلاله بحمل شعار العميد وستبقى العلاقة الطيبة برجالاته وإدارته وزملائي اللاعبين وجماهيره الغالية".

وتابع عبدالله الحافظ: "شكرًا جمهور الذهب على دعمكم طوال الموسم وأعذروني إن بدر مني أي تقصير من دون قصد مع تمنياتي لكم بالتوفيق، وشكرًا".

وكان الحافظ شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في 8 مباريات، بواقع 478 دقيقة بالدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المنصرم.