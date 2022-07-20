شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اتحاد جدة يودع الجماهير ويحسم ناديه الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ودع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي جماهير النادي عقب نهاية عقده مع الفريق اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر يوليو الجارى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عبدالله الحافظ يودع جماهير اتحاد جدة

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن ودع عبدالله الحافظ جماهير اتحاد جدة ووجه له رسالة عقب نهاية مدته مع العميد مؤكدًا أنه من الفخر له اللعب ويحمل شعار الفريق خلال الموسم المنصرم من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان عبدالله الحافظ قد انضم إلى صفوف اتحاد جدة في الموسم المنصرم على سبيل الإعارة من صفوف نادي الوحدة السعودي، ولكن ابلغ إدارة اتحاد جدة اللاعب بعدم رغبتها في تجديد عقده وليعود من جديد إلى فريقه السابق في العام المقبل.

وكتب عبدالله عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" "موسم انتهى مع الكبير الاتحاد، تشرفت من خلاله بحمل شعار العميد، وستبقى العلاقة الطيبة برجاله وإدارته وزملائي اللاعبين وجماهيره الغالية".

وأضاف:"شكرًا جمهور الذهب على دعمكم طوال الموسم، واعذروني إن بدر مني أي تقصير من دون قصد، مع تمنياتي لكم بالتوفيق.. وشكرًا".

عبدالله الحافظ مع اتحاد جدة

جدير بالذكر أن اللاعب عبدالله الحافظ صاحب الـ29 عامًا خاص مع فريق اتحاد جدة 8 مباريات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.