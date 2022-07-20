محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حذرت الإدارة العامة للمرور من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي علي “تويتر” من أن إساءة استعمال منبه المركبة. وأوضحت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن إساءة استعمال منبه المركبة يعتبر من السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، ويعد مخالفة مرورية.

كانت هذه تفاصيل خبر حتى لا تتعرض للمخالفة.. المرور يحذر من هذا التصرف المتكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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