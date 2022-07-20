بـ48 درجة مئوية .. وادي الدواسر الأعلى حرارة اليوم بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.

وأكد المركز، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن وادي الدواسر سجلت 48 درجة مئوية ، فيما سجلت كلا من الأحساء وحفر الباطن والدمام 47 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت الباحة في أبها أدنى القائمة بـ17 درجة مئوية، ثم نجران 20 درجة، بينما سجلت الوجه والدمام ونجران أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90%.