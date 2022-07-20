«شوبارد وعشق السينما».. مجموعة من 75 إبداعاً من المجوهرات الفاخرة

محمد بن مسعود - الدمام - منذ بداية شراكتها الرسمية مع مهرجان كان السينمائي، تقدم دار شوبارد في كل عام مجموعة جديدة من مجوهرات «السجادة الحمراء» (Red Carpet)، تتضمن تشكيلة من إبداعات المجوهرات الفاخرة التي تنتج عن الإبداع اللامحدود والخبرة الفذة لحرفيي صناعة المجوهرات في الدار.

وبمناسبة انعقاد الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي، اختارت كارولين شوفوليه، الرئيس الشريك والمدير الفني في دار شوبارد، موضوع «شوبارد وعشق السينما» (Chopard Loves Cinema) كمصدر إلهام لمجموعة مجوهرات «السجادة الحمراء» (Red Carpet)، فصممت 75 إبداعاً من المجوهرات الفاخرة تبدو كقصة ملحمية مستوحاة من المغامرة الكبرى لعالم السينما منذ بداياتها بأفلام الأبيض والأسود وصولاً إلى الأفلام الحديثة النابضة بالألوان والحيوية، حيث اعتمدت كارولين شوفوليه على مخيلتها الخصبة لتصميم هذه الروائع التي قدمت بعض منها خلال أسبوع الموضة في باريس.

وبمناسبة انعقاد أسبوع الموضة في باريس (من 4 إلى 7 يوليو 2022)، شاركت دار شوبارد باعتبارها أحد أعضاء «اتحاد الأزياء الراقية والموضة» في عرض إبداعاتها ضمن مجموعة مجوهرات «السجادة الحمراء» (Red Carpet). وبفضل الذوق الرفيع والانتقائي لكارولين شوفوليه التي لا تعرف الكلل ولا الملل، تحتفي هذه المجموعة التي تضم 75 قطعة من المجوهرات الفاخرة بمدى الحرفية والإبداع الذي يميز صنّاع المجوهرات في دار شوبارد. فكما لو كانت مخرجة سينمائية، وباعتبارها من عشاق الفن السابع، أبدعت كارولين مجموعة مجوهرات مستوحاة من أفلامها المفضلة التي أثرت فيها لوقت طويل.

بعد أن رسخت مكانها بميدان فاندوم في باريس، تقدم شوبارد اليوم تشكيلة من مجوهرات «السجادة الحمراء» (Red Carpet) تضم عقودا وأقراطا وأساور مرصّعة بأحجار كريمة فريدة من نوعها، كعقد أخاذ من الألماس مكلل بألماسة كمثرية القطع بلون أصفر مائل للبني الفاتح يبلغ وزنها 70 قيراط، وقلادة طويلة تزينها تميمة «الحب والسلام» وتنبض بالحيوية بفضل أزهار من السافير والجمشت والتسافوريت والعقيق.

وهناك عقد مذهل من الروبليت والسافير الزهري يترك بصمة مميزة على إطلالة من ترتديه، ويبدو كياقة «كلودين» المستديرة. وبفضل زخارف تبدو كشريط دانتيل من الأحجار الكريمة بلون زهري ولمسات نهائية متناهية الدقة، تقدم هذه التحفة البديعة لمسة عصرية وجريئة على الموضة الكلاسيكية. وبالمثل، رصّع زوج من الأقراط بإجمالي 35 قيراطا من الألماس الكمثري القطع الذي زيّن دلايات طويلة ليعزز من فخامة الأقراط.

وتشتمل أيضاً مجموعة مجوهرات «السجادة الحمراء» (Red Carpet) على زوج من الأقراط المصنوعة من التيتانيوم الملون لتعطي انطباعاً تبدو فيه الزهور المرصّعة بأحجار السافير والجمشت والألماس الأصفر وكأنها تطفو في الفراغ. بالإضافة إلى سوار عريض تزينه تشكيلة من أحجار الكونزيت والسافير والجمشت والتنزانيت يبدو كحديقة غنّاء وساحرة تلتف حول المعصم. كما تشتمل المجموعة أيضاً على زوج من الأقراط المصنوعة من الذهب الوردي والأبيض تزينه زخارف ذهبية نحتتها الأيدي البارعة لحرفيي الدار.