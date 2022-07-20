اخبار دوليه – بوتين يعلن بداية حقبة جديدة في تاريخ العالم

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬إن‭ ‬التاريخ‭ ‬العالمي‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للدول‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬الحقيقية‭ ‬فقط‭ ‬إظهار‭ ‬ديناميكيات‭ ‬نمو‭ ‬عالية‭.‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين،‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬أفكار‭ ‬قوية‭ ‬للعصر‭ ‬الجديد‮»‬‭: ‬‮«‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬سعي‭ ‬الغرب‭ ‬وما‭ ‬يسمى‭ ‬بالنخب‭ ‬فوق‭ ‬الوطنية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الحالي‭ ‬للأشياء،‭ ‬تحل‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬قادمة‭ ‬ومرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العالم‭. ‬وفقط‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬الحقيقية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تضمن‭ ‬ديناميكيات‭ ‬نمو‭ ‬عالية،‭ ‬وأن‭ ‬تصبح‭ ‬مثالا‭ ‬للآخرين‭ ‬في‭ ‬معايير‭ ‬ونوعية‭ ‬الحياة،‭ ‬وحماية‭ ‬القيم‭ ‬التقليدية‭ ‬والمثل‭ ‬الإنسانية‭ ‬العليا،‭ ‬ونماذج‭ ‬التنمية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتحول‭ ‬فيها‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬وسيلة‭ ‬بل‭ ‬يصبح‭ ‬الهدف‭ ‬الأعلى‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين،‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحولات‭ ‬الثورية‭ ‬حقا‭ ‬تكتسب‭ ‬الزخم‭ ‬والقوة‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭: ‬‮«‬طبعا‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التغييرات‭ ‬الهائلة‭. ‬وعلى‭ ‬الصعيدين‭ ‬الوطني‭ ‬والعالمي،‭ ‬يتم‭ ‬تطوير‭ ‬أسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬متناغم‭ ‬وأكثر‭ ‬إنصافا‭ ‬وبتوجه‭ ‬اجتماعي‭ ‬وآمن،‭ ‬كبديل‭ ‬للنظام‭ ‬الحالي‭ ‬أو،‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬أحادي‭ ‬القطب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قائما‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬والذي‭ ‬بات‭ ‬بطبيعته‭ ‬عائقا‭ ‬لتطور‭ ‬الحضارة‮»‬‭.‬