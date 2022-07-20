النفط يتراجع 1.06 دولار قبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، قبيل زيادة متوقعة في المخزونات الأمريكية، تزامنًا مع ضعف الطلب، وجهود البنوك المركزية في أنحاء العالم للحد من التضخم.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بواقع 1.06 دولار أو 0.9% إلى 106.29 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 1.09 دولار أو 1% إلى 103.13 دولار للبرميل.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر مقابل 99.64 دولار للبرميل، بانخفاض 1.10 دولار، فيما ينقضي أجل عقد خام غرب تكساس الوسيط اليوم الأربعاء.

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وشهدت أسعار النفط، خلال الجلسة السابقة، اضطرابًا، مع مخاوف جراء تراجع الطلب، واتجاه بنوك مركزية إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

كما أفادت بيانات معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، حسب “رويترز” أن مخزونات الخام الأمريكي زادت بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 15 يوليو.