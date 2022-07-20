ما حكم قول الشخص “فال الله ولا فالك”؟.. الشيخ “الشثري” يوضح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء حكم قول الشخص:” “فال الله ولا فالك”.

وأبان في لقاء مع قناة “السعودية” ، أن الفائل كان من الأمور التي تعجب النبي، وخاصة الفائل الحسن، من هنا فإن أصل هذه الكلمة لا يتعارض مع ما ورد في النصوص.

وأضاف أنه لابد الالتزام بما ورد في الشرع من قول “هذا تقدير الله.. أو هذا اختيار الله”.

أما بالنسبة للفظ:” الله لا يقوله” ، فإن المراد به :” أسأل الله ألا يقدر ذلك”، ومن هنا فإن هذا اللفظ من الأمور الجائزة.