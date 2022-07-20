القبض على مقيم مصري لجمعه الأموال وتحويلها بطرق غير نظامية إلى خارج المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – «المعلومات الجنائية» و «الحكومة الإلكترونية» تُعلنان عن إطلاق خدمة إصدار شهادة حسن السيرة للبحرينيين ولغير البحرينيين من خارج البحرين

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