اخبار الخليج – «المعلومات الجنائية» و «الحكومة الإلكترونية» تُعلنان عن إطلاق خدمة إصدار شهادة حسن السيرة للبحرينيين ولغير البحرينيين من خارج البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬المعلومات‭ ‬الجنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬إلكترونية‭ ‬جديدة‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬Bahrain.bh‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬وكذلك‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تسمح‭ ‬لمواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والأجانب‭ ‬الذين‭ ‬الخليج 365‭ ‬لهم‭ ‬الإقامة‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسهولة‭.‬

تضاف‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬باقة‭ ‬خدمات‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬والتي‭ ‬وفرتها‭ ‬إدارة‭ ‬المعلومات‭ ‬الجنائية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬أيضا‭ ‬خدمات‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السيرة،‭ ‬والاستعلام‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬الطلب‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬صلاحية‭ ‬الشهادة‭.‬

وللاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬للأجانب‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فإنه‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والأجانب‭ ‬الذين‭ ‬الخليج 365‭ ‬لهم‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الالتزام‭ ‬باشتراطات‭ ‬خدمة‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬للأجانب‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬سرعة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمة،‭ ‬إذ‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يمتلك‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬رقم‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬والتي‭ ‬أصدرها‭ ‬خلال‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬عند‭ ‬تقديم‭ ‬طلبه‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬بصمة‭ ‬مسجلة‭ ‬له‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬البصمة‭ ‬ستظهر‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬رسالة‭ ‬توضح‭ ‬له‭ ‬ضرورة‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬البصمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬به‭ ‬لتحميل‭ ‬استمارة‭ ‬البصمة‭ ‬أثناء‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬المقيم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويرغب‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬الشهادة‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬مغادرته‭ ‬المملكة،‭ ‬فيمكنه‭ ‬زيارة‭ ‬أحد‭ ‬مكاتب‭ ‬تسجيل‭ ‬البصمة‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الشرطة‭ ‬التابعة‭ ‬لإدارة‭ ‬المعلومات‭ ‬الجنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

ويمكن‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬اتباع‭ ‬خطوات‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬إصدار‭ ‬الشهادة‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬Bahrain.bh‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسهولة،‭ ‬إذ‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إدخال‭ ‬رقم‭ ‬بطاقة‭ ‬هويته‭ ‬الصادة‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ثم‭ ‬اختيار‭ ‬مواصلة‭ ‬وسيتم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاثناء‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المُدخلة‭ ‬وعرض‭ ‬استمارة‭ ‬طلب‭ ‬التقديم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبت‭ ‬وجود‭ ‬بصمة‭ ‬مسبقة‭ ‬ومسجله‭ ‬له‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬سيتعين‭ ‬عليه‭ ‬إدخال‭ ‬بياناته‭ ‬الشخصية‭ ‬وبيانات‭ ‬طلبة‭ ‬مثل‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬الشهادة‭ ‬وأسم‭ ‬الجهة‭ ‬المستفيدة،‭ ‬واسم‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬بها‭ ‬ونوع‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬وتحديد‭ ‬طريقة‭ ‬استلام‭ ‬الشهادة‭ ‬فالمقيم‭ ‬المتواجد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يمكنه‭ ‬إصدار‭ ‬الشهادة‭ ‬إلكترونيا‭ ‬وورقيا‭ ‬أما‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬فيمكن‭ ‬إصدار‭ ‬الشهادة‭ ‬إلكترونيا‭ ‬فقط‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬كافة‭ ‬بيانات‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬والتي‭ ‬قام‭ ‬بإدخالها،‭ ‬مع‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬يتوجب‭ ‬عليه‭ ‬دفعها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة،‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬سيتعين‭ ‬عليه‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬خيار‭ (‬دفع‭) ‬للانتهاء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬الدفع‭ ‬حيث‭ ‬يمكنه‭ ‬الدفع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بطاقات‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬وبطاقات‭ ‬الائتمان،‭ ‬هذا‭ ‬وسيتم‭ ‬إصدار‭ ‬رقم‭ ‬الطلب‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬الاستعلام‭ ‬عنه‭ ‬لاحقا،‭ ‬كما‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬برصيد‭ ‬الدفع‭ ‬كإثبات‭ ‬أما‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬طباعته‭ ‬أو‭ ‬إرسال‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬الدفع‭ ‬إلى‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬البصمة‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬الرسالة‭ ‬في‭ ‬صفحة‭ ‬الرصيد‭.‬

ويمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬أو‭ ‬الاستفسار‭ ‬عن‭ ‬باقة‭ ‬خدمات‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬80008001،‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬استفساراتهم‭ ‬وملاحظاتهم‭ ‬ومقترحاتهم‭ ‬عبر‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭) ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تواصل‭.‬