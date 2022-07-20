اخبار الخليج – «المعلومات الجنائية» و «الحكومة الإلكترونية» تُعلنان عن إطلاق خدمة إصدار شهادة حسن السيرة للبحرينيين ولغير البحرينيين من خارج البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة المعلومات الجنائية بوزارة الداخلية وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية Bahrain.bh وهي خدمة إصدار شهادة حسن السيرة للبحرينيين وكذلك لغير البحرينيين خارج مملكة البحرين، والتي تسمح لمواطني دول مجلس التعاون والأجانب الذين الخليج 365 لهم الإقامة والعمل في مملكة البحرين تقديم طلب إصدار شهادة حسن السيرة من خارج المملكة بكل يسر وسهولة.
تضاف هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة إلى باقة خدمات شهادة حسن السيرة والتي وفرتها إدارة المعلومات الجنائية بالتعاون مع الهيئة عبر البوابة الوطنية للمواطنين والمقيمين والتي تشمل أيضا خدمات إصدار شهادة حسن السيرة، والاستعلام عن حالة الطلب والتحقق من صلاحية الشهادة.
وللاستفادة من خدمة إصدار شهادة حسن السيرة للأجانب خارج مملكة البحرين، فإنه يتوجب على مواطني دول مجلس التعاون والأجانب الذين الخليج 365 لهم الإقامة في المملكة الالتزام باشتراطات خدمة إصدار شهادة حسن السيرة للأجانب خارج مملكة البحرين ليتمكنوا من سرعة الاستفادة من الخدمة، إذ يجب أن يمتلك مقدم الطلب رقم بطاقة الهوية والتي أصدرها خلال تواجده في مملكة البحرين، وأن يكون خارج المملكة عند تقديم طلبه مع ضرورة وجود بصمة مسجلة له لدى وزارة الداخلية، وفي حال عدم توفر البصمة ستظهر لمقدم الطلب رسالة توضح له ضرورة استكمال إجراءات البصمة من خلال زيارة أحد مراكز الشرطة في بلده أو في البلد الذي يقيم به لتحميل استمارة البصمة أثناء تقديم الطلب، أما في حال كان المقيم لا يزال في مملكة البحرين ويرغب في إصدار الشهادة مباشرة بعد مغادرته المملكة، فيمكنه زيارة أحد مكاتب تسجيل البصمة المتواجدة في مراكز الشرطة التابعة لإدارة المعلومات الجنائية بوزارة الداخلية.
ويمكن لمقدم الطلب اتباع خطوات تقديم طلب إصدار الشهادة عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh بكل يسر وسهولة، إذ يتعين عليه في البداية إدخال رقم بطاقة هويته الصادة من مملكة البحرين، ثم اختيار مواصلة وسيتم في هذه الاثناء التحقق من البيانات المُدخلة وعرض استمارة طلب التقديم في حال ثبت وجود بصمة مسبقة ومسجله له لدى وزارة الداخلية في مملكة البحرين، وخلال هذه الخطوة سيتعين عليه إدخال بياناته الشخصية وبيانات طلبة مثل الغرض من الشهادة وأسم الجهة المستفيدة، واسم الدولة التي يقيم بها ونوع النشاط التجاري وتحديد طريقة استلام الشهادة فالمقيم المتواجد في مملكة البحرين يمكنه إصدار الشهادة إلكترونيا وورقيا أما مقدم الطلب من خارج المملكة فيمكن إصدار الشهادة إلكترونيا فقط.
بعد ذلك سيتم عرض كافة بيانات مقدم الطلب والتي قام بإدخالها، مع الرسوم التي يتوجب عليه دفعها للحصول على هذه الخدمة، بعد هذه الخطوة سيتعين عليه الضغط على خيار (دفع) للانتهاء من إجراءات الدفع حيث يمكنه الدفع من خلال بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان، هذا وسيتم إصدار رقم الطلب ليتمكن من الاستعلام عنه لاحقا، كما يتوجب على مقدم الطلب الاحتفاظ برصيد الدفع كإثبات أما عن طريق طباعته أو إرسال نسخة من رصيد الدفع إلى البريد الإلكتروني الخاص به وفي حال عدم توفر البصمة سيتم عرض الرسالة في صفحة الرصيد.
ويمكن للراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسار عن باقة خدمات شهادة حسن السيرة الاتصال على مركز اتصال الخدمات الحكومية على 80008001، أو تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو عبر تطبيق تواصل.
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