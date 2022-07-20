تورينو الإيطالي يفسد مخطط النصر

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كشفت تقارير عن دخول نادي تورينو الإيطالي في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع المدافع البلجيكي جايسون ديناير.
وقدم تورينو وفقًا لـ”سكاي سبورت” عرضًا للمدافع البلجيكي مقابل 5 مليون يورو لمدة 3 سنوات.
وجاءت مفاوضات تورينو بعد وصول النصر إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع ديناير لضمه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.
وانتهى عقد ديناير مع ليون الفرنسي بنهاية الموسم المنقضي وبات لاعبًا حرًا.
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Source akhbaar24
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