كأس العرب للشباب.. تعرف على تشكب موريتانيا في مواجهة الأخضر

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الموريتاني تشكيل منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة الأخضر في كأس العرب للشباب.

وجاء تشكيل منتخب موريتانيا كالآتي: “صار عبد الرحمن، عمر بو أسحاب، إنجان أنداي، سعيد اميجن، إسماعيل مكل، مولود بلال، آمدو أبو الشيخـ عمر حيدر، عيسى أمبارك، أعل حسين، بيات لكويري”.

ويفتتح المنتخب الوطني السعودي تحت 20 عامًا مشاركته في كأس العرب، اليوم (الأربعاء) بمواجهة نظيره الموريتاني ضمن الجولة الأولى، عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحساب المجموعة الأولى.

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Source akhbaar24

