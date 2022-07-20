بالفيديو.. وكيل عمادة جامعة طيبة: إلغاء السنة التحضيرية بدء من العام الدراسي الجديد

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أعلن وكيل عمادة القبول والتسجيل في جامعة طيبة د. نايف العمري عن حدوث العديد من التغيرات في العام الدراسي الجديد 1444 هـ.
وأوضح في مداخلة على قناة ” الإخبارية” أن العملية التعليمية في العام المقبل ستشهد تغيرات عدة منها نظام القبول المباشر في جميع التخصصات ، وستكون المفضالة على أساس رغبات الطالب.
وأكد أنه سيتم إلغاء السنة التحضيرية والتحول إلى الفصول الثلاثة ليس في جامعة طيبة وإنما على مستوى جميع الجامعات بالمملكة.
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Source almnatiq
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