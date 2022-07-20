وزير الرياضة يوجه رسالة للمنتخبات المشاركة في “كأس العرب”

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وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة إلى المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 عامًا في نسختها الثامنة، التي تستضيفها المملكة بمشاركة 18 منتخبًا.

وقال “الفيصل”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يسرني الترحيب بجميع المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب للشباب تحت 20 سنة بمنطقة عسير.. مع خالص الأمنيات بالتوفيق للجميع”.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها وملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط مباريات البطولة التي تستمر حتى السادس من أغسطس المقبل.

ويقص المنتخب الوطني وشقيقه الموريتاني شريط افتتاح البطولة عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحساب المجموعة الأولى، وذلك عند الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، تتبعها مباراة المنتخبين الإماراتي والأردني لحساب المجموعة الثانية عند التاسعة مساءً على ملعب نادي ضمك.

ويدخل المنتخب السعودي صاحب الضيافة البطولة بصفته حامل اللقب الذي كان قد توج به في النسخة الماضية التي أقيمت في مصر العام الماضي، وذلك بعد فوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.

ويعد المنتخب الوطني الأكثر تتويجًا بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا بالمشاركة مع المنتخب المغربي بلقبين لكل منها، كما أن (الأخضر) الشاب هو الأكثر تأهلًا للمباراة النهائية في 5 مناسبات بالنسخ السبع الماضية.



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Source akhbaar24

