رسميا.. “الفيحاء” يعلن حصوله على شهادة “الكفاءة المالية”

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أعلن نادي الفيحاء، اليوم الأربعاء، حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، والتي تمنحه الحق في تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال الفيحاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه حصل على الكفاءة المالية، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقديه والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس الماضي.

وكانت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، أعلنت في وقت سابق أن التزامات نادي الفيحاء واجبة السداد حتى 31 مارس الماضي، بلغت 7 ملايين و921 ألفًا و771 ريالًا.

يذكر أن نادي الفيحاء يحمل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على الهلال بركلات الترجيح.



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Source akhbaar24

