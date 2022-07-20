حارس برتغالي يقترب من دوري المحترفين

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اقتراب حارس مرمى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي من الانضمام إلى أحد أندية دوري المحترفين بالموسم المقبل. وبات الحارس رينان روبيرو وفقًا لـ”أبولا” البرتغالية قريب من التوقيع لأحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون تحديد اسم النادي. ويعد روبيرو أحد أبرز حراس المرمى خلال المواسم الأخيرة بالدوري البرتغالي.

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