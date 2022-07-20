شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل،، الهلال يكشف حقيقة عرض بوتافوجو لضم بيريرا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصحفية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء حقيقة تقديم عرض بواسطة إدارة فريق نادي بوتافوجو البرازيلي للحصول على توقيع ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال.

حقيقة عرض بوتافوجو البرازيلي لضم بيريرا

بيريرا

ونفت مصادر صحفية تلقي إدارة نادي الهلال عرض رسمي من بوتافوجو للحصول على توقيع بيريرا وذلك حسبما تناقلت الكثير من وسائل الإعلام.

وقال مصدر مقرب من الإدارة الهلالية أن بيريرا سيكون أول اللاعبين الذين سينتظموا في معسكر الفريق المقرر إقامته في مدينة برمنجهام الإنجليزية وذلك بداية من يوم التاسع والعشرين من شهر يوليو حتى الثالث عشر من شهر أغسطس القادم.

وأشار المصدر أن اللاعب مستمرٌّ مع النادي حيث سبق وأن إنضم إليه الموسم الماضي قادمًا من صفوف فريق نادي وست بروميتش ألبيون بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم بقيمة 15 مليون يورو مضى منها موسم واحد.

يُذكر أن بعض المصادر الصحفية سبق أن ربطت اللاعب بالرحيل عن صفوف الزعيم خلال الميركاتو الصيفي الجاري قبل أن يخرج تصريح مقرب من الإدارة ببقاء اللاعب حتى نهاية عقده.