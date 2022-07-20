شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ثنائي النصر يرحل وجارسيا يحسم مصير الأجانب بالمعسكر الإسباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، أن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تأكد رحيلهم عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "الجزيرة السعودية"، أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، قرر رحيل كل من فونيس موري مدافع الفريق، والبرازيلي أنسيلمو دي مورايس، بالموسم الجديد.

مورايس وموري خارج النصر بالموسم الجديد

وكان مورايس عاد للفريق، بعد نهاية إعارته إلى الوحدة، إلا أن المدير الفني لا يرحب باستمراره، خاصةً أنه لن يعتمد عليه بالموسم المقبل.

وتابعت: "إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر تعمل في الوقت الحالي، على التعاقد مع صفقتين جديدتين في نفس مراكز الثنائي بناء على توصية من المدرب الفرنسي، لتدعيم صفوفه بالميركاتو الصيفي".

وأضافت: "رحيل الأرجنتيني موري يأتي بسبب عدم إثبات جداراته داخل الفريق، وتلقيه العديد من الانتقادات على مستواه الفني، منذ التعاقد معه من فياريال، حيث تعمل إدارة النصر على التوصل معه لاتفاق بإنهاء التعاقد بالتراضي، أو بيع عقده لأحد الفرق التي تسعى للحصول على خدماته".

جارسيا يحسم مصير الأجانب في معسكر إسبانيا



وأكملت: "جارسيا قرر اصطحاب السداسي الأجنبي تاليسكا، وبيتي مارتينيز، وماشاريبوف، وفينست أبو بكر، بالإضافة إلى الثنائي الجديد ديفيد أوسبينا، وجيسلان كونان، للمعسكر التحضيري في إسبانيا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن جارسيا سوف يحسم مستقبل المحترفين سواء بالاستمرار أو رحيلهم، خاصة بعد رغبة سابقة بالاستغناء عن بيتي وأبو بكر، وسط تأكيدات برغبة المدرب في رحيل ما يقرب من 25 لاعب".

النصر يواجه إسبانيول ولاس بالماس بالمعسكر التحضيري

ومن المنتظر أن يخوض النصر، معسكره الخارجي في مدينة ماريا الإسبانية، للاستعداد للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق، عدة مواجهات ودية ضد إسبانيول، ولاس بالماس، إضافة إلى إمكانية مواجهة قادش الذي يرتبط بشراكة مع العالمي.