شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالبرتغال تحذر المواطنين بالابتعاد عن مواقع الحرائق عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية البرتغال جميع المواطنين المقيمين في البرتغال أو القادمين إليها بغرض الزيارة، بتوخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن المناطق الخطرة، وذلك لما تشهده جمهورية البرتغال في هذا الوقت من انتشار لحرائق الغابات، وإعلان السلطات المحلية حالة طوارئ في عدد من المناطق. وحثت المواطنين بالتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة على أرقامها: «351924227545+» «213041750»