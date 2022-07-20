شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة في وزارة الصحة.. إليك الشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصات العلاج التنفسي - الأطراف الاصطناعية، وسيكون التقديم متاح لخريجي هذه التخصصات بداية من اليوم الأربعاء الموافق 21/12/1443 ه إلى يوم الأحد 25/12/1443 ه، من خلال بوابة التوظيف بالوزارة.

شروط الالتحاق بالوظيفة

وذكرت وزارة الصحة بالمملكة أن هناك شروط لكي يستطيع الشخص يتقدم للعمل في التخصصات المطلوبة وهي:

وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

شهادة (برنت التأمينات)، ومشهد من صاحب العمل لمَنْ لديهم خبرات

جهود مستمرة

بدورها أعلنت وزارة الصحة في المملكة قبل أيام عند رصد أول حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص كان عائد من الخارج إلى المملكة داخل العاصمة الرياض، وتخضع هذه الحالة للرعاية ولم تظهر الأعراض على أي مخالطين.

من جهة أخرى كشفت الوزارة أمس الثلاثاء عن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي وصلت إلى 707 إصابة، بجانب تعافي 389 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور كورونا بالمملكة إلى 7284 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة منها 152 حالة فقط حرجة تتلقى العلاج في العنايات المركزة، في الوقت الذي وصلت نسبة التعافي إلى 788760 مع تسجيل 9233 حالة وفاة بحسب إحصاءات وزارة الصحة.

ودعت وزارة الصحة بالمملكة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة من أجل الحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.