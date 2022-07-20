شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم بجدة لتهريبه أموال مشبوهة إلى خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية، لجمعه الأموال وتحويلها بطرق غير نظامية إلى خارج المملكة، متخذًا من كيان تجاري غطاء لذلك.

وكانت الجهات الأمنية قد باشرت بلاغاً عن تعرضه من قبل مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن، لسرقة (3000) ريال، وتبين من إجراءات الاستدلال أن المبلغ المسروق (350,000) ريال، وهو ينافي ما تقدم به في بلاغه، ما أدى إلى الكشف عن جريمته، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.