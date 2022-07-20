بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح حقوق المسافر خارج المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المستشار القانوني ، عبدالعزيز الهليل حقوق المسافر خارج المملكة.

وقال في لقاء مع برنامج” صباح السعودية ” على قناة ” السعودية”، إن من حقوق المسافر عدم تأخر أو تأجيل الرحلات، أو فقدان الأمتعة.

وأشار إلى أن لكل واحدا منها إجراءات خاصة، أصدرتها هيئة الطيران المدني، تتكون من 22 مادة تضمن حقوق المسافر.