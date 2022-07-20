سمو أمير القصيم يدشن الهوية الجديدة لمهرجان بريدة للتمور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اليوم الهوية الجديدة لموسم مهرجان بريدة للتمور لعام 2022م، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وأكد سموه خلال ترؤسه بمكتبه اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لمهرجان التمور ببريدة بحضور أعضاء اللجنة, أن المهرجان يمثل أهمية اقتصادية كبيرة سواء للمنطقة أو للمملكة بشكل عام، كونه يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بدعم من القيادة الرشيدة التي أولت هذا المنتج الاقتصادي كل الرعاية والاهتمام، مشيراً إلى أنه يوجد بالقصيم أكثر من 8 ملايين نخلة وتزداد بشكل سنوي.

ولفت إلى أن مهرجان التمور ببريدة حقق نقلة وتطورا نوعياً خلال السنويات الماضية ، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية مما أسهم في دعم هذا المنتج الإقتصادي المهم ، مؤكدا أن المهرجان فرصة مهمة يقدم الكثير من الارباح للمزارعين ، وفرص العمل للشباب والفتيات عبر جميع المسارات داخل وخارج ساحة السوق , كما أن المهرجان له دور كبير في تسويق تمور المنطقة داخليا وخارجيا عبر وسائل التصدير .

واستمع سموه إلى شرحٍ من المشرف على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع عن الجهود المبذولة لانطلاقة مهرجان بريدة للتمور وهيكلة فرق العمل من خلال اللجان التنظيمية والمنظمين واللجنة ألإعلامية والفعاليات المرتبطة بالمهرجان ، بالإضافة إلى البوابات التعريفية بمهرجان بريدة للتمور .