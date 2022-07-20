الشورى يوافق على مشروع اتفاقية بين المملكة وغانا في مجال خدمات النقل الجوي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مجلس الشورى أنه وافق اليوم على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي.

وأوضح أنه أصدر قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1442 / 1443هـ ، بعد ان استمع الى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، وجاءت القرارات كالتالي:

على وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة تكثيف الجهود في المحافل الدولية للتصدي لكافة الجهات، والتيارات الداعية إلى نشر الانحلال الأخلاقي، وهدم القيم الأسرية.

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على وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على تعزيز نشر القيم الاسلامية المعتدلة، وتكثيف جهود مواجهة التيارات المتطرفة، والاستفادة في تحقيق ذلك من الآليات المتاحة مثل المراكز الثقافية، والمؤسسات البحثية والتعليمية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية التاسعة والأربعون للسنة الثانية من الدورة الثامنة – عبر الاتصال المرئي – والتي انعقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.