نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل محافظ جدة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة، محافظ جدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومحافظ الطائف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار.

ووجه نائب أمير منطقة مكة، سمو محافظ جدة ومحافظ الطائف بمتابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات السكان وقضاء حوائجهم، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم.

من جهتهما عبّر الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي والأمير سعود بن نهار عن شكرهما وعرفانهما للأمير بدر بن سلطان على توجيهاته وتحفيزه والتي سيكون لها – بإذن الله – دورها في تحقيق تطلعات القيادة وآمال أهالي وزوار جدة والطائف.