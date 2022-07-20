اخبار دوليه – نيويورك أبوظبي تنشر أول أطلس لكوكب المريخ باللغة العربية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن نشر أطلس المريخ الذي أنتجه عالم الأبحاث في الجامعة الأستاذ ديميترا آتري .

ويعتبر الأطلس الأول من نوعه باللغة العربية، ويهدف لتوفير المعلومات لجمهور العلماء والباحثين الناطقين باللغة العربية داخل الدولة وخارجها معتمدًا على البيانات التي جمعها مسبار (الأمل) الذي أطلقته وكالة الإمارات للفضاء.

واعتمد أسلوب العمل للمشروع على دمج صور التقطتها أجهزة المسبار لتشكيل خريطة دقيقة لسطح الكوكب، وأنتج مجموعة فريدة من الصور المذهلة والمعلومات غير المسبوقة حول تضاريس هذا الكوكب الذي كان في سابق الزمان مشابهاً للأرض من حيث البيئة والظروف الجوية.

وحلل فريق العمل الصور التي التقطتها إحدى أجهزة التصوير على متن المسبار لتوضيح الاختلافات التي تطرأ على الكوكب مع تعاقب الفصول على مر سنة مريخية كاملة تساوي حوالي سنتين على كوكب الأرض، كما ينوي الفريق مواصلة تحديث الأطلس بالصور والبيانات لدى بثها من المسبار.

وتسهم بيانات المشروع في تكوين نظرة أوضح وأشمل للظروف الجوية على سطح كوكب المريخ، وتفاصيل حول التغيرات التي أدت إلى تلاشي الغلاف الجوي للكوكب مما أدى إلى تدني درجات الحرارة وتجفيف الكوكب على مدى 4 مليار سنة.

وقد تسهم البيانات المتوقع وصولها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في فك ألغاز عدد من المسائل التي لا تزال موضع خلاف بين العلماء فيما يتعلق بتلاشي الغلاف الجوي على المريخ، مما سينعكس على فهم الظواهر الجوية على كوكبنا.