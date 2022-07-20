«البحرين الإسلامي» يمنح فرص التدريب العملي لنخبة من طلبة جامعة البحرين 

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB)، عن تعاونه مع قسم التوجيه المهني بجامعة البحرين لإجراء عدد من المقابلات الوظيفية مع طلبة كلية إدارة الأعمال ضمن برنامج التوظيف في الحرم الجامعي وذلك لاختيار نخبة من المرشحين المتميزين أصحاب الكفاءات العالية ومنحهم فرصة للتدريب العملي في البنك.

وتأتي هذه الخطوة بهدف خلق فرص تدريب في مختلف أقسام البنك لفترة تمتد لفترة ستة أشهر بغرض إكساب الخريجين ذوي الكفاءات بالمهارات الشخصية والمهنية المختلفة التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل مما يُساهم بتعزيز ثقتهم بأنفسهم ومستوى كفاءتهم وإثراء معرفتهم بشكل عام حول كيفية عمل القطاع المصرفي الإسلامي.

وبهذه المناسبة، صرّحت أفنان صالح – رئيس تنفيذي الموارد البشرية في بنك البحرين الإسلامي بقولها: «نحن فخورون بالتعاون مع مؤسسة تعليمية وطنية عريقة كجامعة البحرين، التي ساهمت بتخريج أجيال من القادة على مدى عقود من الزمن. وتأتي هذ المبادرة ضمن إطار مبادرات تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)؛ كما أنها تندرج تحت مظلة منصة المسؤولية الاجتماعية «جود» التي تركز على الابتكار والتعليم وتصب لصالح إعداد وتهيئة الخريجين المتفوقين وتسليحهم بالمعرفة والوعي وغيرها من المهارات اللازمة للانضمام إلى القوى العاملة، متطلعين أن تشمل هذه المبادرة جميع الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية على الصعيد المحلي.