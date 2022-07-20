محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بيت التمويل الكويتي في بيان له اليوم، أنه تحصل على موافقة مصرف البحرين المركزي للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، على أن يتم الالتزام بالشروط والمتطلبات المذكورة في الموافقة السابقة المؤرخة في 31 من أكتوبر من العام 2019، بإستثناء شرط إستمرار إدراج البنك الاهلي المتحد – البحرين في بورصة البحرين.

كانت هذه تفاصيل خبر «مصرف البحرين المركزي» يعطي موافقته لـ»بيت التمويل الكويتي» للأستحواذ على «البنك الأهلي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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