الإعلان عن أول الفائزين في حملة «سحب التنين» الترويجية في «مدينة التنين البحرين»

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت مدينة التنين البحرين، أكبر مركز تسوق للبيع بالجملة والتجزئة في مملكة البحرين، مؤخرًا أول السحوبات ضمن حملتها الترويجية «سحب التنين»، والتي تستمر من تاريخ 2 يونيو 2022 وحتى تاريخ 26 نوفمبر 2022، وتمنح المتسوقين الفرصة لربح واحدة من 6 سيارات جديدة لكل 10 دينار بحريني يتم إنفاقها.

هذا وقد فاز المواطن السعودي عبدالمجيد جواد الحداد بسيارة تويوتا يارس في السحب الأول الذي أقيم بإشراف ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وبحضور مسؤولين من مدينة التنين البحرين.

وقد خصصت مدينة التنين البحرين 6 سيارات جديدة، وهي 3 سيارات تويوتا رايز و3 سيارات تويوتا يارِس، سيتم السحب عليها في نهاية كل شهر طيلة فترة الحملة حتى نهايتها في تاريخ 26 نوفمبر 2022. كما تأتي هذه المبادرة في إطار مساعي مدينة التنين البحرين لتزويد المتسوقين من داخل مملكة البحرين وخارجها بالعروض الترويجية المغرية والمجزية، وذلك بهدف تعزيز مكانتها كوجهة التسوق العائلية الأولى في المملكة.

علاوة على ذلك، ستستضيف مدينة التنين البحرين عددًا من الفعاليات والأنشطة المليئة بالمرح لجميع أفراد الأسرة خلال الفترة القادمة، مما يضمن أن يقضي الجميع وقتًا ممتعًا أثناء التسوق من بين قائمة طويلة من المنتجات المتنوعة، والتي تشمل الملابس الجاهزة والأحذية والحقائب والإكسسوارات والمكياج ولعب الأطفال والأثاث وأزياء الأطفال والمعدات والأجهزة ومواد البناء والأجهزة الصحية والإلكترونيات وغير ذلك الكثير.

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