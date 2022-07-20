شكرا لقرائتكم خبر عن التحكيم الرياضي السعودي يُنهي الجدل في قضية كنو.. صدمة هلالية وفرحة بالنصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر مركز التحكيم الرياضي الرياضي السعودي، بيانًا رسميًا يرد فيها خلاله على الاتهامات الموجهة إليه، بشأن مجاملة نادي الهلال، على حساب النصر، في قضية النجم الدولي محمد كنو، المُثارة منذ الموسم المنصرم.

وكان نادي النصر قدم شكوى ضد الهلال السعودي، بسبب تجديد عقد كنو على الرغم من توقيعه مع العالمي في الفترة القانونية وعقب دخوله الفترة الحرة.

فض المنازعات تمنع الهلال من التعاقدات بسبب كنو

الأمر الذي دفع غرفة فض المنازعات، بمنع الهلال من القيد وحرمانه من التعاقدات، قبل أن تقدم الإدارة الهلالية، طلبًا بالتدابير الوقتية، إلى مركز التحكيم الرياضي، من أجل رفع العقوبة بشكل مؤقت.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، أن هناك تأكيدات داخل الهلال، برفع العقوبة مؤقتًا، والسماح للفريق الأول لكرة القدم بالتعاقدات، لحين إصدار الحكم النهائي في القضية، تزامنًا مع تعديل مركز التحكيم الرياضي، بنود المادة 29 من القواعد الإجرائية، بشأن طلب التدابير الوقتية.

نص تغيير المادة 29 من القواعد الإجرائية

وأكدت التقارير، أن تغيير نص الشرط الثاني من المادة 29، والذي يأتي كالآتي: "أن يخشى وقوع ضرر في حال عدم اتخاذ التدبير الوقتي"، إلى "أن يخشى فوات الوقت في حال عدم اتخاذ التدبير الوقتي".

وكشف المركز في بيان رسمي، عن أن تعديل نصوص بعض مواده، تأتي في إطار حرصه على تطوير اللوائح وقواعد العمل، بعيدًا عن أي ميول.

وأكد التحكيم، أن تعديل المادة 29 وغيرها، تم في يوم 12 مايو 2022، حيث نص على عدم العمل بهذه التعديلات، في القضايا التي وردت إلى المركز، قبل هذا الموعد.

وشدد مركز التحكيم الرياضي، على أنه يحرص على استقرار الإجراءات والأحكام، لدى كل أطراف النزاع والهيئات التحكيمية.