شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. صفقة اتحاد جدة المُحتملة تُهدد نجم الفريق بدكة البدلاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، لعقد صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة، خلال الموسم الجديد.

ويرغب نادي الاتحاد في إبرام صفقات قوية ومميزة، من أجل تقوية الفريق تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد، من أجل المنافسة على لقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خسارته في الجولة الأخيرة بالموسم المنصرم.

الاتحاد يبحث عن مدافع لمجاورة حجازي

حجازي

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الاتحاد استقرت على ضم مدافع أجنبي جديد، من أجل تدعيم الخط الخلفي بالميركاتو الصيفي.

وتابعت: "التعاقد مع مدافع أجنبي أصبح من أولويات اتحاد جدة، من أجل التواجد بجوار أحمد حجازي في الفريق خلال الموسم المقبل".

وأضافت: "هناك حالة من عدم الرضا داخل إدارة الاتحاد على مستوى زياد الصحفي مدافع الفريق، والذي فشل في تعويض غياب حجازي في أغلب مباريات الموسم الماضي".

الصحفي مُهدد بدكة البدلاء بسبب الصفقة الأجنبية

وأشارت الصحيفة، إلى أن التفكير في التعاقد مع مدافع أجنبي مميز، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه الخط الخلفي في غياب حجازي، وكان سببًا في تفريط العميد لصدارة جدول دوري المحترفين، وخسارة اللقب لصالح الهلال، بآخر الجولات.

وأكملت: "تعاقد الاتحاد مع مدافع أجنبي لمجاورة حجازي، يعني تهديد زياد الصحفي لاعب الفريق بالاستبعاد من التشكيل الأساسي، خاصة مع الانتقادات التي يواجهها مؤخرًا، بالإضافة إلى. وجود رغبة أيضًا للتعاقد مع محور ارتكاز أجنبي، حتى يكون بديلًا للبرتغالي أندري فيليبي في الموسم الجديد".

من ناحية أخرى، يستعد الاتحاد لخوض معسكر خارجي في النمسا، يلعب خلاله عدد من المباريات الودية، في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.