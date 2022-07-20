شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الكاف الكاملة لجميع جوائز الأفضل 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن القائمة النهائية لجوائز الأفضل والتي سيتم توزيعها بالمغرب هذا العام.

ومن المقرر أن يقام الحفل غدا الخميس الموافق 21 يوليو الجاري، بالمغرب وذلك بعد غياب إقامة الحفل لسنوات بسبب تداعيات فيروس كورونا.

واستقر الكاف على القوائم النهائية للجوائز والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب، وتواجد كل من منتخب مصر والأهلي في القائمة النهائية لجائزتي أفضل منتخب وأفضل نادي قاري.

وتشهد القوائم تواجد كل من محمد الشناوي وإليو ديانج نجوم النادي الأهلي في القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة الإفريقية، بينما يتواجد المدير الفني السابق لمنتخب مصر كارلوس كيروش في قائمة أفضل مدير فني بالقارة.

يذكر أن كيروش قد قاد منتخب مصر للمباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية أمام المنتخب السنغالي في بداية هذا العام وخسر وقتها بركلات الجزاء.

الاتحاد الإفريقي

أما النادي الأهلي فقد وصل للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي إلا أنه خسر اللقب بالخسارة في اللقاء النهائي بنتيجة 2-0.

وجاءت القائمة على الحو التالي:

أفضل لاعبة سيدة

اجارا نجويا (إنتر ميلان)

اسيسات اشوالا (برشلونة)

جراس تشاندا (بيك كازيجورت)

قائمة أفضل لاعب في العام

ميندي (تشيلسي)

صلاح (ليفربول)

ماني (بايرن ميونخ)

أفضل لاعب صاعد

حنبعل (مانشستر يونايتد)

كريم كوناتيه (سالزبورج)

باب سار(توتنهام)

مدرب العام للسيدات

بروس موابي (زامبيا)

ديسيري إليس (جنوب إفريقيا)

جيري تشابالالا (صن داونز)

رينالد بيدروس (المغرب)

مدرب العام للرجال

إليو سيسيه (السنغال)

كارلوس كيروش (مصر)

وليد الرجراجي (الوداد المغربي)

أفضل لاعبة محلية سيدات

انديل دلاميني (صن داونز)

بامباناني مباني (صن داونز)

إيفلين بادو (سيكوندي هاساكاس)

أفضل لاعب محلي رجال

أشرف بن داري (الوداد المغربي)

إليو ديانج (الأهلي)

محمد الشناوي (الأهلي)

أفضل نادي في إفريقيا

الأهلي المصري

نهضة بركان المغربي

الوداد المغربي

أفضل منتخب رجال

الكاميرون

مصر

السنغال

أفضل هدف في العام

هدف جابادينو مهانجو

هدف بابا ساخو

هدف زهير المتراجي

أفضل منتخب إفريقي للسيدات

الفائز من مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للسيدات.