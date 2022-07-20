شكرا لقرائتكم خبر عن علماء اليمن: «يوم الغدير» خرافة حوثية لتسميم الأفكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم برنامج التواصل مع علماء اليمن، اليوم الأربعاء، بمقر البرنامج بالعاصمة الرياض ندوة بعنوان "يوم الغدير الاستغلال الحوثي والموقف الشرعي"، ضمن البرامج والأنشطة التوعوية التي ينفذها البرنامج للتحذير من خطورة الأفكار الحوثية الإرهابية الدخيلة على المجتمع اليمني وعلى المنطقة، لتحصينه وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التصدي لها ورفضها ومواجهتها بكافة السبل والطرق الممكنة.

وفي الندوة فند فضيلة العلماء الخرافة التي تقوم عليها الدعاوى الحوثية فيما يسمى يوم الغدير، والتي يستغلها الحوثيون في تحشيد مزيد من الأتباع وتسميم أفكارهم لقتال اليمنيين، وتجذير الأفكار التي تسيء إلى الصحابة وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الأمة الإسلامية، بتصوير الصحابة وسلف الأمة جميعًا بأنهم خانوا الوصية المزعومة وكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقدمت في الندوة أوراق ومداخلات كشفت الإساءة الحوثية لرسول الله وللصحابة الكرام وللإسلام بفكرة الولاية المزعومة.

وقال عضو مجلس النواب وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ عباس النهاري في ورقته إن عليًا وأبا بكر وعمر والحسن والحسين، كلهم قد ذهبوا إلى ربهم، ولم يعد الأمر سوى مجرد استغلال سياسي من قبل الحوثيين، موضحاً أن كل الصحابة كانوا أهل لغة ولم يكونوا عجمًا، ولم يدر بخلدهم أن حديث الغدير فيه وصية بالخلافة، فلم يوصِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة لأحد بعده بل ترك الأمر شورى لأهل الحل والعقد.

وبين النهاري أن حقائق الإسلام تقرر تساوي الجنس البشري، وعدم تفاضله إطلاقًا بسبب اللغة أو العرق أو الجنس، قال تعالى (ولقد كرمنا بني آدم)، وهذا التكريم يشمل الجنس البشري كله، وليس ثمة تفاوت بين البشر إلا بما حددته الآية (إن أكرمكم عند الله أتقاكم).

من جهته أكد عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الدكتور كمال القطوي في ورقته أن تجذير الخرافة في الفكر الحوثي الإيراني ملخصها أن هناك طائفة دخيلة على اليمن يجب أن تحتكر الحكم والولاية، وهي فكرة مركزية بديلة لفكرة التوحيد، وتزاحم بقية حقائق الإسلام.

من جانبه فند الباحث في الفرق والجماعات والمذاهب وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ خالد الوصابي دعاوى الحوثيين فيما يتعلق بالولاية ونسف مزاعمها بالأدلة المنطقية والعقلية والتاريخية وبين أنها تعكس ما يحملونه من فكر خرافي يتنافى مع قيم الإسلام ومبادئه المؤسسة للعدل والمساواة.

وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن في التوعية من خطورة الحوثيين وفكرهم الإرهابي الإيراني، وتعزيز الصمود والاصطفاف الوطني من أجل استعادة كل المناطق اليمنية من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

حضر الندوة جمع من علماء ودعاة اليمن، وشخصيات اجتماعية وإعلامية.