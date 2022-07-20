شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين ركن الكتب الصينية بمكتبة الملك فهد الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن سفير الصين لدى المملكة تشن وي تشنغ اليوم، "ركن الكتب الصينية" بمكتبة الملك فهد الوطنية، بحضور الأمين العام المكلف الدكتور منصور بن عبدالله الزامل، على مسرح المكتبة، والتي تعد هدية من إحدى الشركات الصينية حيث تتضمن كتب صينية لبناء منصة صينية نافذة للمواطنين السعوديين وتوفير كتب مرجعية للدراسين والمستفيدين والخريجين من الصين وتقديم الدعم لتدريس اللغة الصينية في المملكة.

وأعرب السفير الصيني في كلمته عن سعادته بتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين السعودية والصين وتعزيز التبادل الثقافي ونقل الثقافات بين البلدين، مشيدًا بما تقدمه مكتبة الملك فهد الوطنية من جهود ثقافية ومعرفية وعلمية.

من جانبه أوضح الأمين العام المكلف الزامل أن تدشين ركن الكتب الصينية بادرة إيجابية ونواة أولية نحو المزيد من التعاون الثقافي السعودي الصيني وامتداد لتعاون ثقافي بين البلدين التي أثرت الثقافة، ولاسيما أن الحضارة الصينية أول من استخدم الورق كوسيلة للتدوين وحفظ الإنتاج الفكري، مضيفاً أن المبادرة تضم كتباً متنوعة ذات قيمة علمية سيعود نفعها للمستفيدين والباحثين، وتساعد في إثراء المكتبة الوطنية بالكتب المرجعية، حيث قامت الإدارات الفنية المعنية بالمكتبة، بفهرستها وتصنيفها وأصبحت مهيأة للباحثين.