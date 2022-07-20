شكرا لقرائتكم خبر عن 56 ألف مستفيد من خدمة الرد الآلي في الإفتاء بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المستفيدين من خدمة الرد الآلي التوجيهي الخاص بتقديم خدمات الإفتاء الشرعي بالمسجد الحرام، منذ بداية موسم حج هذا العام أكثر من 56 ألف مستفيد.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ماجد المسعودي أن الرد الآلي يقدم خدمات الإفتاء والتوجيه والتعريف بكيفية أداء المناسك لقاصدي المسجد الحرام، بطريقة تقنية حديثة عبر نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي وبسرعة (5) جيجا هرتز، تمكن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات، كما يقوم على تقديم خدمات الإفتاء الشرعي عدد من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي مع مراعاة أن تكون فتواهم على مخرجات وثيقة (ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما)، مشيراً إلى أن الرد الآلي التوجيهي يعد منبراً من منابر الدعوة التي تحظى بقابلية لدى مرتادي الحرمين من الزوار والمعتمرين والحجاج.

وبين المسعودي أن ذلك يأتي ضمن خطط الرئاسة لتطوير خدمات الحرمين الشريفين(2024)، ومستهدفاتها نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لإيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والتوجيهية والإرشادية، وفق منهج الوسطية والاعتدال القويم، والمستمد من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.