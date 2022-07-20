من أعراضه الإجهاد والخمول.. هل تعرف ما هو “الاكتئاب المبتسم”؟

محمد بن مسعود - الدمام - شارك حساب مدينة الملك سعود الطبية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معلومات حول ما يعرف بـ”الاكتئاب المبتسم”.

وقالت “الملك سعود الطبية” إن الاكتئاب المبتسم، هو الذي يبدو فيه الشخص مبتسمًا من الخارج، لكنه يشعر بالحزن من الداخل، ولا يريد أن يشعر من حوله أنه يعاني من الاكتئاب.

ومن أعراض هذا النوع من الاكتئاب:

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1- الحزن الشديد والعميق والمستمر.

2- الشعور بالخمول والتعب والإجهاد.

3- تغيرات في الشهية والوزن والنوم.

4- فقدان المتعة والاهتمام بالأنشطة السابقة.

فيما لفتت مدينة الملك سعود الطبية إلى أن العلاج يشمل 4 مراحل:

1- بالطريقة نفسها التي تعالج بها الاضطرابات الاكتئابية، بالقضاء على مسبباته.

2- العلاج الطبي ويكون في شكل مجموعة من الأدوية مثل مضادات الاكتئاب.

3- العلاج المعرفي والسلوكي.

4- وجود السند الاجتماعي، ولا سيما الزوج.