هل تريد معرفة مدى صحة قلبك؟.. استشاري يوضح 5 معايير

محمد بن مسعود - الدمام - وضع استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر 5 معايير مهمة لقياس صحة القلب. وأوضح في تغريدة على “تويتر”، أن المعايير الخمسة هي: 1.السكر الصائم تحت 100 2.الكليسترول الضار تحت130 3.الدهون الثلاثية تحت150 4.الضغط الشرياني تحت 130ع 80 أخبار قد تهمك 5.الرياضة150 دقيقه اسبوعيا.

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