“الضمان الصحي”: وثيقة التأمين تشمل علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين تشمل علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة.

وأوضح أن الحالات النفسية الحادة يتم تغطيتها خلال مدة الوثيقة بخمسة عشر ألف ريال بحد أقصى، مضيفًا أن التغطية تشمل خمسة آلاف للحالات النفسية غير الحادة لأربع جلسات مع الأدوية خلال مدة الوثيقة.

وفي وقت سابق، كشف مجلس الضمان الصحي عن مميزات تأمين الإقامة المميزة، التي يحصل عليها المقيمون لمن هم بعمر 21 عامًا أو أكثر.

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وأضاف أن تأمين الإقامة المميزة كامل منافع الوثيقة الموحدة، يمنح لنظام الضمان الصحي التعاوني، ويشترط الحصول على تأمين الإقامة المميزة:

1 – تقديم وثيقة تأمين طبي لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.

2 – سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة، في مدة 30 يومًا من الإبلاغ بصدور الموافقة.

ونبّه المجلس على أن الطلب يعتبر لاغيًا في حال لم تستوف المتطلبات خلال المدة المحددة، لافتًا إلى أنه يمكن من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي الاستعلام عن حالة التأمين الصحي للإقامة المميزة.