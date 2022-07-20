مقطع يكتم الانفاس.. حوت ضخم يبتلع قارب على متنه صيادين (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو للحظة مهاجمة حوت ضخم لقارب صيد في عرض البحر. ويوضح المقطع أن الحوت ابتلع صيادين اثنين كانا على متن القارب ، لكن بعد فترة لفظهم إلى الخارج من دون إصابتهم بأي جروح. أخبار قد تهمك

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