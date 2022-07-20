اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يتسلم نسخة من رسالة الماجستير للباحث سالم الرويلي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، الباحث سالم الرويلي الذي أهدى معاليه نسخة من رسالته لنيل شهادة الماجستير بعنوان «أثر المناخ الأخلاقي على الشعور بالاغتراب الوظيفي داخل نطاق العمل».
وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على محتوى البحث العلمي وما تضمنه من مقاربات نظرية وعملية، واعتباره إضافة علمية يمكن الاستفادة من نتائجها في تطوير بيئة العمل بمختلف المؤسسات العامة والخاصة، منوهًا بأهمية البحوث العلمية التي تعود بالنفع والفائدة على الباحثين في هذا المجال، ومعربًا معاليه عن الاعتزاز الكبير بإسهامات الشباب وحرصهم المستمر على تسخير إمكانياتهم وكفاءاتهم لدعم وتحفيز مجالات العمل المختلفة انطلاقًا من منهجيات ونظريات علمية.
من جانبه، ثمن الباحث سالم الرويلي اهتمام معالي رئيس مجلس الشورى بتشجيع ودعم الباحثين، وتحفيزهم نحو المزيد من التحصيل العملي والبذل لتطوير قدراتهم الأكاديمية، وتعزيز عطاءاتهم في خدمة الوطن والمواطن.
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