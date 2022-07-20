اخبار الخليج – الملكية للأعمال الإنسانية تبدأ التسجيل للبعثات الدراسية للمكفولين من خريجي الثانوية العامة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن بدء التسجيل للبعثات الدراسية للطلبة المكفولين بالمؤسسة من خريجي العام الدراسي 2021/20222، خلال الفترة من 17 إلى 28/7/2022، عن طريق التسجيل الإلكتروني بموقع المؤسسة.

وأوضح الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سعادة الدكتور مصطفى السيد أنه تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بتهيئة البيئة التعليمية الجامعية المناسبة للطلبة المكفولين في المؤسسة ممن لا تساعدهم ظروفهم المعيشية على استكمال دراستهم الجامعية، وبناءً على التشجيع والدعم المستمر من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلبة المكفولين في المؤسسة لمواصلة تعليمهم الجامعي واستثمار الفرص للمساهمة في نهضة الوطن الغالي، فإن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحرص على تنفيذ هذه التوجيهات وترجمتها إلى برامج تعليمية متميزة لأبنائها الطلبة المكفولين، من خلال الاستمرار في توفير خدمة البعثات الدراسية السنوية لخريجي المرحلة الثانوية الجدد، ومتابعة الطلبة الدراسية وصقل مهاراتهم التعليمية من خلال إلحاقهم بالورش التدريبية المتعددة.

وقالت رئيس قسم الرعاية التعليمية والبحوث بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ريما حسن هلال أنه تم تخصيص 50 بعثة سنوية وفقًا للتوجيهات الملكية منذ تدشين المشروع، حيث استفاد منها مع مجموع الطلبة الذين سيتم قبولهم للعام الدراسي القادم 1000 طالب وطالبة، حيث تقوم المؤسسة بالتكفل بالرسوم الدراسية الجامعية والمخصص الفصلي للمبتعثين. وبينت هلال بأن البعثات الدراسية مُخصصة للدراسة داخل مملكة البحرين فقط في جامعة البحرين وكلية بوليتكنك البحرين وكلية العلوم الصحية، وستكون أولوية القبول وفقًا للمعدلات الأعلى، علمًا بأن التسجيل سيقتصر على التسجيل الإلكتروني فقط، مؤكدة ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط المحددة للتسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة بصورة دقيقة.

هذا وقد حددت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية شروط الاستفادة من هذه البعثات على النحو التالي:

أن يكون المتقدم مكفولًا من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إلى شهر أغسطس 2022.

أن يكون من خريجي العام الدراسي 2021/2022.

أن لا يقل المعدل التراكمي عن 80%ولا يزيد عن 89.99 %.

أن يكون مُسجلًا في إحدى الجامعات التالية: جامعة البحرين أو بوليتكنك البحرين أو كلية العلوم الصحية.

أن لا يكون حاصلًا على بعثة أو منحة من قبل أية جهة حكومية أو أهلية.

ودعت الملكية للأعمال الإنسانية الطلبة المكفولين في المؤسسة من الراغبين في التسجيل ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة إلى التسجيل في خدمة البعثات الدراسية على موقع المؤسسة الإلكترونيwww.rhf.gov.bh ، مع ملء البيانات بصورة دقيقة وإرفاق نسخة واضحة وملوّنة من المستندات المطلوبة (بصيغة PDF) وهي: كشف درجات الفصل الدراسي السادس، وإفادة التخرج من المرحلة الثانوية، وشهادة المعادلة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة لخريجي المدارس الخاصة، ورصيد التسجيل في الجامعة، وشهادة حسن سير وسلوك صادرة من وزارة الداخلية، ونسخة من رقم الحساب البنكي الخاص بالطالب (IBAN) وصورة شمسية حديثة. ولمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال المباشر على: 17313673 ـ 17313620، خلال أوقات الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا إلى 2 ظهرًا.