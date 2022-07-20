اخبار الخليج – ناصر بن حمد: دور بارز لوزارة الإعلام في إبراز الانجازات البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير شئون الإعلام.

وفي بداية اللقاء أعرب سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن خالص تهاني سموه لسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، على الثقة الملكية السامية بتعيينه وزيراً لشؤون الإعلام، مؤكدا سموه على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة في سبيل ابراز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بشكل متميز من الناحية الإعلامية وتبيان الصورة الناصعة عن تقدم مملكة البحرين التنموي في مختلف المجالات، متمنيا سموه لسعادة وزير شؤون الإعلام التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله والبناء على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات إعلامية وبما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

من جانبه؛ عبر سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي عن اعتزازه بلقاء سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مؤكدا أنه سيبذل كافة الجهود والرامية لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بمملكة البحرين.